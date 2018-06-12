Трамп и Ким Чен Ын закончили встречу тет-а-тет
Американский президент Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын закончили в Сингапуре встречу тет-а-тет. Трансляцию ведет телеканал ABC.
После окончания этой части переговоров Трамп заявил, что встреча прошла «очень хорошо». При этом журналисты услышали, как Трамп отметил, что у него «отличные отношения» с главой КНДР.
В настоящее время между лидерами и представителями стран проходят переговоры в расширенном составе. Американскую сторону, помимо Трампа, представляют госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли. Со стороны КНДР за столом переговоров присутствуют зампред Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, зампред и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
Ранее Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном честью для себя.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.