Трамп и Ким Чен Ын закончили встречу тет-а-тет

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Американский президент Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын закончили в Сингапуре встречу тет-а-тет. Трансляцию ведет телеканал ABC.

После окончания этой части переговоров Трамп заявил, что встреча прошла «очень хорошо». При этом журналисты услышали, как Трамп отметил, что у него «отличные отношения» с главой КНДР.

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В настоящее время между лидерами и представителями стран проходят переговоры в расширенном составе. Американскую сторону, помимо Трампа, представляют госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли. Со стороны КНДР за столом переговоров присутствуют зампред Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, зампред и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Ранее Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном честью для себя.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.