Помпео обозначил конечную цель саммита США и КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что конечной целью переговоров властей Соединенных Штатов и Северной Кореи является полная, доказуемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом сообщает CNBC.

«Власти КНДР ранее подтвердили нам свою готовность к денуклеаризации, и мы очень хотим, чтобы эти слова оказались искренними», — сказал Помпео.

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Он добавил, что американские санкции продолжат действовать в отношении КНДР до тех пор, пока не будет осуществлена полная денуклеаризация Корейского полуострова.

Помпео подчеркнул важность встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа и посчитал, что эти переговоры обнаруживают «огромный потенциал» для достижения «чего-то», что будет полезно всему миру. Он также выразил надежду от лица Вашингтона, что саммит станет основой для будущих продуктивных переговоров с Пхеньяном.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре во вторник, 12 июня в 9.00 (4.00 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын гулял до полуночи по Сингапуру и делал селфи с местными министрами.