Глава Донецкой военно-гражданской администрации попросил Порошенко об отставке

Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в своем фейсбуке сообщил о том, что попросил президента Украины Петра Порошенко освободить его от занимаемой должности.

«Мы начали огромную работу. И надеюсь, она будет продолжена дальше моим преемником. В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание», — написал Жебривский.

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Жебривский был назначен главой Донецкой военно-гражданской администрации в июне 2015 года.

Ранее украинский генерал назвал сроки возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.