Премьер Сингапура заранее подарил Трампу торт с ягодами на день рождения

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Сингапурский премьер-министр Ли Сяньлунь решил заранее поздравить американского президента Дональда Трампа с днем рождения перед саммитом США и КНДР.

Фотографию, на которой президенту США подают торт, украшенный ягодами, на их совместном обеде, опубликовал в твиттере министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

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«Празднуем день рождения, немножко рано», — написал министр в твиттере.

На фотографии Трам смеется, глядя в торт, сидящие по разным сторонам от него госсекретарь США Майк Помпео и глава аппарата Белого дома Джон Келли аплодируют.

Дональду Трампу исполнится 72 года 14 июня.

Ранее сообщалось, что глава аппарата Белого дома Джон Келли назвал «убогим» свое место работы.