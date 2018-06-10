В Германии назвали поведение Трампа на G7 катастрофой

Возглавляющая Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Андреа Налес назвала поведение американского президента Дональда Трампа на саммите G7 катастрофой. Об этом пишет Frankfurter Rundschau.

По словам Налес, так невозможно проводить «разумную и достойную доверия политику».

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«Трамп устроил катастрофу на саммите G7 и попрощался с помощью твита с международной ответственностью», — заявила Налес.

Она добавила, что Евросоюз вместе с Японией и Канадой должен побеспокоиться, чтобы сотрудничество по важнейшим международным вопросам не выходило из-под контроля.

Ранее глава немецкого МИДа прокомментировал отказ Трампа от подписания коммюнике по итогам G7.