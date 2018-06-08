Мюллер предъявил обвинение россиянину по делу Манафорта

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует дело о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, обвинил российского компаньона лоббиста Пола Манаформа — Константина Килимника в препятствовании правосудию. Об сообщает CNBC News.

По данным телеканала, обвинительное заключение спецпрокурора США было направлено в суд округа Колумбия.

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Как отмечается, Мюллер обвинил Килимника в попытках оказать влияние на свидетелей по делу Манафорта.

Ранее сообщалось, что Мюллер обвинил Манафорта в попытках оказать влияние на свидетелей по его делу.