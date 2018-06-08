Рябков и посол Тегерана обсудили иранскую ядерную сделку

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с послом Ирана в Москве Мехди Санаи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе беседы обсуждались перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, стороны также обсудили другие актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее в МИД России заявили, что выход США из иранской сделки лишает Вашингтон оговоренных в ней прав.

Как отмечалось, в ведомстве также подтвердили полную приверженность России выполнению взятых на себя обязательств в рамках СВПД.