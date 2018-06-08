Канада высказалась против возвращения России в G8
Правительство Канады не изменило свою позицию касательно возвращения России в «большую восьмерку» (G8) и все еще против этого, передает Reuters.
По данным агентства, об этом заявил официальный представитель премьер-министра Канады.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал президента США Дональда Трампа, заявившего, что Россия должна вернуться в G8.
8 июня Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявления сказал, что российская сторона делает акценты на других форматах.