Канада высказалась против возвращения России в G8

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Правительство Канады не изменило свою позицию касательно возвращения России в «большую восьмерку» (G8) и все еще против этого, передает Reuters.

По данным агентства, об этом заявил официальный представитель премьер-министра Канады.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал президента США Дональда Трампа, заявившего, что Россия должна вернуться в G8.

8 июня Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявления сказал, что российская сторона делает акценты на других форматах.