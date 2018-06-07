Помпео: США готовы ужесточить санкции против КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы усилить давление на Северную Корею, если дипломатический подходе не принесет результатов. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, пока КНДР не приступит к денуклеаризации Корейского полуострова, санкции США продолжат действовать.

Реклама

Он также подчеркнул, что если «дипломатия не даст желаемых результатов, санкции США против КНДР будут расширены».

Ранее Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов предоставить КНДР гарантии безопасности.

3 июня глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Северная Корея может рассчитывать на ослабление международного давления только после шагов к денуклеаризации.