Посол объявил о закрытии генконсульства Британии в Петербурге

Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге завершило свою работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, генконсульство в Петербурге представляло Великобританию в России в течение 26 лет.

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Он также добавил, что после «атаки» в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, Британии пришлось переосмыслить отношения с российским правительством.

Бристоу отменил, что это привело к «определенным последствиям».

17 марта МИД России объявил персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию 23 дипломатически сотрудника посольства Великобритании.

Как отмечалось, данные меры были приняты «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России после инцидента в Солсбери».