NYT: два сотрудника консульства США в КНР эвакуированы из-за акустической атаки

Как минимум два сотрудника консульства Соединенных Штатов в Китае были эвакуированы после жалоб на самочувствие из-за неустановленного акустического воздействия. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на заявление Госдепа.

Ранее один из сотрудников американской дипмиссии заявил, что в последнее время испытывает «странные» слуховые ощущения и акустическое давление. США отправили врачей для осмотра своих сотрудников, а также обратились за помощью к китайским властям в попытке установить причины недомогания дипломата. В Китае заявили, что не обнаружили следов акустической атаки.

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По информации газеты, в данный момент американские медработники осматривают сотрудников консульства и членов их семей. В издании не назвали точного числа людей с симптомами акустического воздействия, однако источники газеты отметили, что в настоящий момент эвакуация продолжается.

Один из эвакуированных сотрудников заявил, что у него и его жены и детей несколько месяцев наблюдаются «неврологические симптомы». Также он рассказал, что слышал «необычные звуки» в своей квартире.

По данным издания, звуки можно услышать не только в здании консульства, но и в двух жилых комплексах, которые расположены неподалеку.

В 2017 году американские власти заявили, что сотрудники их дипмиссии подверглись акустической атаке на Кубе. Кубинские официальные лица назвали заявление об акустическом воздействии «научной фантастикой».