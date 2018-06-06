CNN: Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада виновата в поджоге Белого дома в 1814 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как отмечается, в ходе разговора Трюдо раскритиковал заявление Трампа о том, что США ввели пошлины на импорт металлов в интересах национальной безопасности.

Реклама

В свою очередь президент США напомнил премьеру Канады, что его страна частично несет ответственность за сожжение Белого дома во время англо-американской войны в 1812-1815 годах, так как тогда Канада была британской колонией.

Ранее сообщалось, что министр финансов США Стивен Мнучин призвал Трампа исключить Канаду из списка стран, в отношении которых были введены пошлины на импорт стали и алюминия.