Адвокат Трампа: Ким Чен Ын «на четвереньках» умолял Трампа о встрече

Северокорейский лидер Ким Чен Ын «на четвереньках умолял» президента США Дональда Трампа о проведении встречи, после того, как Трамп заявил об отмене, заявил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани, пишет The Wall Street Journal.

«Ну, Ким Чен Ын встал обратно на четвереньки и умолял об этом, а это именно та позиция, в которой он вам и нужен», — сказал Джулиани.

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Джулиани также сказал, что решение об отмене встречи было принято американским лидером из-за оскорблений в его адрес со стороны официальных лиц.

«Они также сказали, что они собираются устроить нам ядерную войну, они собирались победить нас в ядерной войне», — сказал он.

Он также подчеркнул, что американская сторона не собирается проводит саммит в подобных условиях.