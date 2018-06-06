Стерлигов заявил о желании участвовать в выборах мэра Москвы

Предприниматель Герман Стерлигов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о желании принять участие в выборах мэра Москвы.

«Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо. Миллионы гастарбайтеров поедут домой. Работы в Москве для них больше не будет. Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона, преимущественно населенной оставшимися чиновниками, силовиками, пенсионерами и их обслугой, которые кормятся обильной натуральной пищей с миллионов новых крестьянских хозяйств вчерашних москвичей», — написал Стерлигов.

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По его словам, прогнозируемая численность населения столицы через четыре года его правления — один миллион человек. Он также пообещал выделить «каждому взрослому женатому москвичу» дом и «хозяйство» в Московской, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях.

«Действовать обязуюсь быстро и решительно. Великий исход из Москвы начнется уже следующей весной после моей победы на выборах мэра в сентябре сего года», — написал бизнесмен.

Стерлигов также сообщил, что детальная программа расселения Москвы «разработана и апробирована».