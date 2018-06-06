Путин рассказал, с кем пил водку в день рождения

Президент России Владимир Путин рассказал, что в свой день рождения пил водку с колбасой с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

«Наверное, председатель Си Цзиньпин это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали», — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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Он уточнил, что они «выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу».

Ранее Владимир Путин рассказал, что обязательно попробует пиво, которым знаменит китайский город Циндао, где состоится саммит ШОС.