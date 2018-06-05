«Единая Россия» выдвинула врио главы Псковской области кандидатом в губернаторы

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник на конференции Псковского регионального отделения «Единой России» выдвинут кандидатом в губернаторы региона от партии, в ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 78 делегатов из 85 присутствующих, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в конце апреля «Единая Россия» выдвинула на предварительное голосование по отбору кандидатур на выборы главы Псковской области (праймериз) врио губернатора региона Михаила Ведерникова и руководителя исполкома регионального отделения партии Игоря Сиротина.

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«Проект решения принимается, кандидатом на выборы губернатора Псковской области выдвинут Ведерников Михаил Юрьевич. Поздравляем, рассчитываем на совместную работу. За время работы в Псковской области Михаил Ведерников успел углубиться в проблемы региона. Наша задача - оказать ему всяческую поддержку, работать вместе с ним», - сказал секретарь псковского регионального отделения партии Александр Котов.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак по итогам конференции отметил, что «Единая Россия» готова оказать Ведерникову поддержку. «Со своей стороны, со стороны федерального руководства партии, федерального центра Михаилу Юрьевичу будет оказана поддержка не только в период избирательной кампании. Мы работаем вместе, за семь месяцев своей службы на псковской земле он сделал уже достаточно много, определил основные векторы развития нашего региона. Очень здорово, что то, что было наработано за последние девять лет, можно сказать, подхвачено, и сейчас завершаются знаковые стройки для нашего субъекта, но и очень много новых планов», - сказал журналистам Турчак.