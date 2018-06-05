Мадуро: Венесуэла уходит из ОАГ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна больше не будет принимать участие в саммитах Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщает Globovision.

«Мы осуждаем ОАГ и мы уходим, это подтверждено», — сказал Мадуро.

По его словам, проходящая в Вашингтоне генеральная ассамблея ОАГ стала последней, в которой участвовал глава МИД Венесуэлы.

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Он также добавил, что представители США развернули «преступную кампанию» шантажа и угроз в адрес всех правительств страны Латинской Америки в ОАГ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны ОАГ приостановить членство Венесуэлы.

Как отмечалось, Помпео осудил последние президентские выборы в Венесуэле, назвав их «фальшивыми».