МИД Украины выразил протест в связи с приговором Сущенко

Украина выразила протест в связи с тем, что Мосгорсуд признал виновным в шпионаже украинца Романа Сущенко. Об этом на своей странице в твиттере сообщила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

В понедельник, 4 июня, Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам тюрьмы. ФСБ России называло Сущенко сотрудником спецслужб Украины, а новостное агентство «Укринформ» называло его своим корреспондентом.

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«Выражаем протест Российской Федерации по незаконному приговору журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело. Требуем освобождения», - написала она.

Президент Украины Петр Порошенко также отреагировал на приговор, назвав надуманный обвинения Сущенко.