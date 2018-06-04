Депутат ЕП предсказал распад правительства Эстонии из-за пива
Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс в твиттере заявил, что эстонское правительство «не протянет долго» из-за дорогого пива.
«Эстонское правительство долго не продержится при цене на пиво в €8,45 за поллитра. Удачи латвийским торговцам алкоголем у эстонских границ», — написал Пабрикс.
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Как отмечается, заявление депутата связано с резким повышение акцизов на алкоголь в Эстонии.
Ранее пивовары сообщили о падении производства и продаж пива в России на 35%.
Как отмечалось, председатель Совета Союза российских пивоваров Андрей Губка заявил, что объемы производства и продаж пива в России сократились на 35% за последние 10 лет.