В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «приватизации Победы»

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Россия не присваивала себе лавры победителя в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

«Здесь нет того, что Россия «приватизирует» себе какие-то лавры победителя. Это победа всего нашего народа… И там были все: и русские, и армяне, и белорусы, и украинцы, и казахи, весь Советский Союз», — сказал Водолацкий.

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Он добавил, что у России с Белоруссией общие цели, общее славянское братство и единое Союзное государство, которое ни в коей мере не должно разрушаться.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России якобы хотят «приватизировать Победу» в Великой Отечественной войне.