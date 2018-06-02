Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

Вице-президент Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй назвал вмешательством во внутренние дела страны заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о нарушении Китаем международных норм в Южно-Китайском море, передает РИА «Новости».

«Размещение войск или вооружения на наших островах и рифах в Южно-Китайском море находится в рамках наших суверенных прав, это позволено международным законодательством. Любой, кто высказывает критические замечания в отношении действий Китая (на островах в Южно-Китайском море), пытается вмешаться во внутренние дела КНР, это не стоит опровержения», — сказал Хэ Лэй.

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С этим заявление он выступил на конференции в по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Ранее Мэттис рассказал о желании США работать с Россией и Китаем.