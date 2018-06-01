Трамп: Северная Корея хочет провести денуклеаризацию

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в намерении властей Северной Кореи провести денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщает CNN.

«Я знаю, что они хотят сделать это», — сказал Трамп по итогам переговоров с представителем КНДР Ким Ён Чхолем.

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Он также отметил, что на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном не планирует подписывать какие-либо документы.

Ранее Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

1 июня делегация КНДР прибыла в Белый дом в Вашингтоне, в ходе переговоров представитель Северной Кореи Ким Ён Чхоль передал Трампу письмо Ким Чен Ына.