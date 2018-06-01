Власти Венесуэлы приступили к освобождению политических заключенных

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны приступили к освобождению первой группы политических заключенных. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ближайшие часы будет известен состав следующей группы. Освободить всех сразу невозможно», — сказала Родригес.

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По ее словам, все заключенные были задержаны в 2014–2017 годах за участие в массовых уличных протестах.

Как отмечается, среди освобождаемых — один из лидеров оппозиции политик Даниэль Себальос, бывший мэр Сан-Кристобаля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Венесуэлы освободило задержанного гражданина Соединенных Штатов.

Как отмечалось, вице-президент США Майк Пенс также подтвердил освобождение гражданина США в Венесуэле.