Порошенко объявил о планах построить мост через Дунай

Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале разработки документации для строительства моста через Дунай, сообщает УНН.

«Сегодня мы имеем несколько мест для построения моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласования с нашими румынскими и болгарскими партнерами», — уточнил Порошенко.

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Ранее Порошенко пообещал, что Киев после «восстановления суверенитета» в Крыму будет использовать Крымский мост для своего транспортного сообщения с Кубанью.

Также глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пригрозил штрафом видеоблогеру из Николаева Виктору Петровскому, который проехал по Крымскому мосту.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.