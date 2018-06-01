В Испании сменили премьер-министра

Парламент Испании объявил импичмент правительству и премьер-министру страны Мариано Рахою, сообщает Reuters.

Отмечается, что такое решение было принято из-за коррупционного скандала, начавшегося в 2013 году и не расследованного до сих пор.

Инициатором выступил лидер социалистической партии Педро Санчес. Предложение поддержали 180 парламентариев, еще 169 были против, один человек воздержался.

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Новым премьером страны был избран сам Санчес. Ожидается, что он займет пост в понедельник, после чего будет сформировано новое правительство.

Ранее сообщалось, что новый глава правительства Каталонии Ким Торра не стал присягать на верность королю Испании Филиппу VI.