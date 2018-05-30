Эксперт: знание китайского языка поможет Орлову в диалоге с инвесторами

В связи с назначением врио главы Амурской области Василия Орлова обращает на себя внимание набирающий мощь тренд на рост местных кадров, отлично знающих территорию, потенциал региона и пользующихся уважением местной элиты, считает руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

«Орлов – коренной дальневосточник, амурчанин в нескольких поколениях, потомок столыпинских переселенцев, сын военного. Для него – это не ступенька в бизнесе или карьере, а миссия локального патриотизма», — отметила Соколова.

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По ее словам, Орлов уже доказал способность развивать регион: в 2013-2015 годах он занимал пост министра экономического развития области, и в это время в регион был привлечен целый ряд знаковых экономических проектов. Кроме того, Орлов сопровождал строительство газоперерабатывающего завода в районе города Свободный, а также занимался развитием социальной сферы вокруг проекта, городской среды и инфраструктуры.

«Орлов еще один пример «назначенца» прошедшего все уровни управления в регионе: муниципальный – был заместителем мэра Благовещенска, региональный – заместитель министра, министр экономического развития региона, корпоративный на местном и федеральном уровне», — подчеркивает эксперт.

«Он отлично знает английский и китайский. Пожалуй, это первый в области губернатор, который может напрямую вести диалог с основными инвесторами, что важно — китайские партнеры сейчас проявляют интерес к развитию энергетики, сельхозпереработки, логистики и других направлений экономики региона.

Соколова отметила, что назначенный в среду врио главы Амурской области также имеет успешный электоральный опыт: он избирался депутатом Благовещенской городской Думы 4-го созыва, и также занимал должность заместителя председателя финансово-бюджетного комитета.

«Переход губернатора Амурской области Александра Козлова на пост главы Минвостокразвития России был достаточно неожиданным, — подытожила Соколова. — Но даже в этой ситуации внутриполитическому блоку удалось грамотно подобрать кандидатуру».