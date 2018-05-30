Госдеп осудил признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии
Госдепартамент США осудил решение Сирии признать независимость Южной Осетии и Абхазии, сообщается на сайте ведомства.
В Госдепе подчеркнули, что по-прежнему считают Южную Осетию и Абхазию частью Грузии.
«Мы полностью поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и призываем все государства учитывать свои обязательства по Уставу ООН и делать то же самое», — говорится в сообщении.
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Также США призвали Россию вернуть вооруженные силы на позиции по состоянию на 2008 год, до начала военного конфликта в Южной Осетии.
Ранее Евросоюз также осудил решение властей Сирии о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.