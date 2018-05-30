Госдеп осудил признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии

Госдепартамент США осудил решение Сирии признать независимость Южной Осетии и Абхазии, сообщается на сайте ведомства.

В Госдепе подчеркнули, что по-прежнему считают Южную Осетию и Абхазию частью Грузии.

«Мы полностью поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и призываем все государства учитывать свои обязательства по Уставу ООН и делать то же самое», — говорится в сообщении.

Реклама

Также США призвали Россию вернуть вооруженные силы на позиции по состоянию на 2008 год, до начала военного конфликта в Южной Осетии.

Ранее Евросоюз также осудил решение властей Сирии о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.