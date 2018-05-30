Украинский министр призвал «сжечь Москву»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал «сжечь Москву», сообщает РИА «Новости».

Омелян в своем фейсбуке назвал Россию «империей варваров».

По его словам, целью варваров является разрушение «всего, что они неспособны покорить, понять, украсть».

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Он также упрекнул «отдельных западных политиков» в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией.

«Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь», — написал Омелян.

Ранее автор американского консервативного политического еженедельника Washington Examiner Том Роган призвал Украину разбомбить Крымский мост.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.