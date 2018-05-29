Палестина подаст в Международный суд ООН иск к США за посольство в Иерусалиме

Генеральный секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Саиб Арикат заявил, что Палестинская национальная администрация подаст иск в Международный суд ООН в связи с решением президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим, передает WAFA.

«Иск будет готов в ближайшие дни», — сказал Арикат.

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Он также отметил, что комитет, сформированный по приказу главы Палестины с целью имплементации решений организации, рекомендовал выработать механизмы определения отношений с Израилем.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес самый масштабный удар по Газе за последние четыре года.