Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает МИД Сирии.

В сообщении сирийского ведомства говорится, что республики установили между собой дипломатические отношения.

МИД Южной Осетии также опубликовал коммюнике, в котором указывается, что республики «объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств».

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что событию предшествовала большая работа различных абхазских ведомств при участии России.

По его словам, накануне прошла трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии в России, в ходе которой стороны обменялись соответствующими нотами.