Ушаков рассказал о кризисе традиционной дипломатии

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал о постепенной замене традиционной дипломатии «мегафонной», предает РИА «Новости».

По словам Ушакова, его волнует сужение поля традиционной дипломатии. Вместо нее прибегают к «микрофонной или мегафонной дипломатии».

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«Свидетелями вы являетесь каждый день — буквально сыпятся бездоказательные обвинения, искажаются факты, создается информационный шум, который заглушает любые альтернативные точки зрения», — заявил Ушаков.

Он добавил, что нетипичный для дипломатии язык сбивает фокус в мировой политике и мешает поиску компромиссных решений.

«Без переговоров, без желания услышать друг друга и готовности учитывать различные точки зрения и искать компромиссы к решению стоящих перед международным сообществом проблем и угроз подступиться нереально», — отметил Ушаков.

Ранее главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик заявил, что Россию ждет активизация экономической дипломатии.