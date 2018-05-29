Экс-губернатор Магаданской области дал комментарий в связи со своей отставкой

Бывший глава Магаданской области Владимир Печеный рассказал, что ему не стыдно смотреть в глаза людям, передает РИА «Новости».

По словам Печеного не все получилось и не все удалось решить, но все сделать невозможно. Он с пониманием отнесся к присутствию чувства неудовлетворенности во многих вопросах.

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«Готов я с открытыми глазами и чистым сердцем смотреть в глаза большинству жителей Магаданской области… по крайней мере мне не стыдно за все, что я делал на территории в разных должностях, в которых работал. Потому что искренне хотел сделать лучше», — заявил Печеный.

Он также уточнил, что врио главы региона Сергей Носов придет 30 мая.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение назначить временным главой Магаданской области Сергея Носова. Согласно указу, бывший губернатор Магаданской области Владимир Печеный решил уйти с поста по собственному желанию. Президент его отставку принял.