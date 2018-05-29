Захарова рассказала о планах на отпуск

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, где проведет отпуск, передает РИА «Новости».

Захарова прибыла в Париж 28 мая. Ее визит приурочен к Первому заседанию французского-российского Парламентского сигарного клуба.

«Первые три дня отпуска будут посвящены именно этому. А потом — на родину, и отдыхать я буду на территории Российской Федерации, это всех очень волнует. Всех хочу сразу успокоить», — сказал Захарова.

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Она добавила, что в этот раз поедет не в Крым, где отдыхала уже несколько раз. Раскрывать точное место отдыха Захарова не стала.

Ранее Мария Захарова отметила красоту русских женщин перед ЧМ-2018. Также она выразила предположение, что власти западных стран ведут активную работу, чтобы не допустить проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.