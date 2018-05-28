Главу Ингушетии отлучили от мусульманской общины

Духовный центр мусульман (ДЦМ) Ингушетии принял решение об отлучении главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Об этом сообщается на сайте организации.

Данное решение было принято на встрече с участием имамов, тамадов, турков (старейшин сел). По их мнению, политик дискриминирует духовенство. Также они обвинили главу региона в том, что он не сдержал обещания о строительстве мечети в Магасе и потребовали отчитаться о средствах, которые были собраны для этой цели.

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«Присутствующие пришли ко мнению, что всенародное решение по отречению людей, нарушающих права граждан, должно соблюдаться вне зависимости от их статуса и должности — до той поры, пока они не исправятся», — говорится на сайте.

Решение об отречении подразумевает, что мусульмане не будут принимать участия в «погребальных, свадебных и других мероприятиях», которые связаны с Евкуровым.

В заявлении пресс-службы руководителя региона, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости», говорится, что решение об отлучении Евкурова от мусульманской общины «носит провокационный характер и основываются на частных оценках».

Ранее сообщалось, что Евкуров выразил соболезнования после нападения в Грозном.