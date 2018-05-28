Эксперт прокомментировал назначение Николаева врио руководителя Республики Саха

Назначение мэра Якутска Айсена Николаева на пост врио руководителя Республики Саха (Якутия) является отличным кадровым решением. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил политолог Олег Матвейчев.

Поясняя свою позицию, эксперт напомнил об успехах Николаева на посту мэра Якутска.

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«Николаев — это человек, который превратил город Якутск из плохого города, которым он был 10-15 лет назад, в современный по-настоящему классный город, которым можно гордится.

И это при том, что город стоит глубоко на севере, посреди тундры, без единой подходящей к городу железной дороги», — говорит Матвейчев.

Эксперт также напомнил, что Николаев регулярно входит в рейтинги топ-10, топ-20 лучших мэров России.

«Он очень опытный человек, финансист, обладающий авторитетом и среди якутской элиты и прекрасно знакомый в Москве. Его поддерживает и бизнес — компания «Алроса», и «Единая Россия», — говорит эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин принял досрочную отставку отставку Егора Борисова с поста главы Якутии.