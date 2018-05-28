Эксперт: Носов справится с управлением Магаданской областью

Назначение Сергея Носова на пост временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области является хорошим кадровым решением. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил член Общественной палаты, глава экспертного совета ЭИСИ, политолог Глеб Кузнецов.

«Хорошее назначение. Сергей Константинович Носов — человек опытный в хозяйственных и экономических делах. Он работал и на производстве, у него большой опыт муниципального управления.

Реклама

Носов будучи мэром Нижнего Тагила сделал этот город одним из самых успешных и хорошо развивающихся городов на Урале», — говорит Кузнецов.

По словам эксперта, это уникальное сочетание компетенций позволило Носову встать во главе Магаданской области.

«Нельзя сказать, что это беспроблемный участок. Регион тяжелый, но Носов, я уверен, с ним справится», — резюмирует эксперт.

Ранее губернатор Магаданской области Владимир Печеный решил уйти с поста по собственному желанию.