Джордж Буш-старший снова госпитализирован

Экс-президент США Джордж Буш — старший госпитализирован из-за низкого давления. Об этом сообщил официальный представитель семьи Буш Джим Макграт в своем твиттере.

Он добавил. что политик останется в госпитале на несколько дней для наблюдения.

«Бывший президент находится в сознании, ведет себя бодро и не испытывает дискомфорта», — отметил Макграт.

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Ранее сообщалось, что Буша-старшего госпитализировали из-за заражения крови.

Буш-старший уже был госпитализирован через день после похорон его жены Барбары. Барбара Буш скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.