Джордж Буш-старший снова госпитализирован
Экс-президент США Джордж Буш — старший госпитализирован из-за низкого давления. Об этом сообщил официальный представитель семьи Буш Джим Макграт в своем твиттере.
Он добавил. что политик останется в госпитале на несколько дней для наблюдения.
«Бывший президент находится в сознании, ведет себя бодро и не испытывает дискомфорта», — отметил Макграт.
Реклама
Ранее сообщалось, что Буша-старшего госпитализировали из-за заражения крови.
Буш-старший уже был госпитализирован через день после похорон его жены Барбары. Барбара Буш скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.