Джузеппе Конте отказался возглавить правительство Италии

Джузеппе Конте отказался возглавить национальное правительство Италии, сообщает Bloomberg.

Ранее итальянские партии «Лига» и «Движение пяти звезд», набравшие большинство голосов на парламентских выборах в стране, предложили кандидатуру Джузеппе Конте на пост премьера страны.

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Конте живет в Риме, где владеет юридической фирмой. Также он является профессором частного права во Флорентийском университете.

Президент Италии Серджо Маттарелла выдал мандат на формирование правительства юристу Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

Конте владеет частной юридической фирмой в Риме, и является профессором права в университете Флоренции. Он составит список министров, который должен быть одобрен президентом до принесения присяги.