В Колумбии начались президентские выборы
В Колумбии начались выборы президента, передает РИА «Новости».
По всей стране открылись порядка 11,2 тысячи участков для голосования.
Граждане страны должны проголосовать за одного из шести кандидатов — Ивана Дуке, Густаво Петро, Умберто де ла Калье, Серхио Фахардо, Хермана Варгаса Льераса и Хорхе Антонио Трухильо.
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В случае отсутствия победителя в первом туре второй тур голосования состоится 17 июня.
Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о достижении соглашения о партнерстве с НАТО.
По его словам, Колумбия станет единственной страной Латинской Америки, имеющей такую привилегию.