Министр иностранных дел Узбекистана посетит Россию на следующей неделе

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов приедет в Россию с рабочим визитом 28-30 мая, говорится на сайте узбекского МИДа.

«28-30 мая 2018 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов посетит с рабочим визитом Россию», — сообщается на сайте узбекского МИДа.

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В ведомстве отметили, что он примет участие на международном форуме «Примаковские чтения». Также в МИДе добавили, что в Москве состоятся двусторонние встречи.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ташкент на встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Сообщалось, что представители стран обсудили вопросы международной и региональной безопасности.