Посольство: Британия должна извиниться перед Россией по «делу Скрипаля»

Российское посольство в Лондоне ожидает от властей Великобритании извинений за необоснованные обвинения в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает РИА «Новости».

«Выступая 1 мая в Комитете по обороне британского парламента, советник премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл заявил, что у следствия нет подозреваемых. Всем теперь также известно из официальных заявлений и сообщений прессы, что отравляющее вещество А-234 по британской классификации производилось десятком западных стран. Сама жизнь показывает, что британские обвинения ни на чем не основаны, кроме неких разведданных, которые невозможно проверить», — сказал представитель посольства.

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Он также подчеркнул, что со времени отравления Скрипалей прошло три месяца.

«Настало время для британских властей принести России извинения за необоснованные обвинения, сопровождающиеся невиданной антироссийской компанией, ответить на все вопросы, которые были нами официально переданы британской стороне, приступить к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами, которые завели уголовное дело по покушению на убийство Юлии Скрипаль, а также прекратить изоляцию двух наших граждан», — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава ОЗХО рассказал, как Скрипалям удалось выжить после атаки.