Макрон хочет, чтобы Россия осталась в Совете Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что наблюдается появление фрагментации мира. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сейчас появляется фрагментация мира, когда играя на страхах людей некоторые силы просто пользуются этим, чтобы появилось больше подозрительности и взаимного недоверия», — сказал Макрон.

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Он также отметил, что хотел бы, чтобы Россия осталась в Совете Европы.

«Нельзя друг другу доверять, если себе самому не веришь и не уважаешь. Если себя не уважаешь, то никто тебя уважать не будет. Необходимо бороться за соблюдение суверенитета. Я хочу, чтобы мы друг друга уважали, чтобы не было никаких вмешательств», — добавил Макрон.

Ранее сообщалось, что Макрон вспомнил «Войну и мир» в разговоре о доверии.