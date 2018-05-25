В Израиле заявили о готовности к превентивным мерам против Ирана

Министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин заявил о готовности израильской стороны к превентивным мерам, чтобы не допустить укрепление Ирана на сирийской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Элькина, военное присутствие иранской стороны на территории Сирии является угрозой для Израиля и представляет проблему для властей Сирии. Министр объяснил, что Иран старается использовать территорию Сирии в качестве плацдарма для атак против израильской стороны.

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«Мы будем делать и превентивные шаги, какие делали и до сих пор, чтобы не допустить иранского военного укрепления в Сирии», — заявил Элькин.

Ранее командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил, что сирийская сторона выпустила более 100 ракет по военным Израиля, которые в ночь на 10 мая бомбили объекты военного присутствия Ирана в Сирии.