В Совфеде прокомментировали отмену встречи Трампа и Ким Чен Ына

Российский сенатор Игорь Морозов заявил, что отмена встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына ничего бы не дала, и что США утратили роль гаранта в урегулировании кризиса на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, переговоры ничего бы не дали, поскольку вариант урегулирования, который США предложили Северной Корее, был неприемлем для Пхеньяна.

Реклама

«Отмена встречи — свидетельство утраты Вашингтоном роли гаранта в этом процессе», — добавил Морозов.

Он также отметил, что теперь Россия может начать играть более активную роль в урегулировании Корейского кризиса.

Ранее сообщалось, что Трамп в письме Ким Чен Ыну назвал ядерные возможности США «огромными».