Трамп внезапно отменил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором уведомил, что встреча в Сингапуре 12 июня не состоится. Текст письма опубликован в твиттере Белого дома.

«Я очень надеялся встретиться с вами. К сожалению, учитывая огромную злость и открытую враждебность, проявленную в вашем последнем заявлении, я посчитал неуместным проводить сейчас эту давно планируемую встречу», — написал Трамп в письме.

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Американский президент отметил, что, таким образом, саммит в Сингапуре 12 июня не состоится.

Трамп добавил, что надеется встретиться с Ким Чен Ыном в будущем. Президент Соединенных Штатов также призвал лидера КНДР писать или звонить ему.

Он заключил, что Северная Корея потеряла «великую возможность» достичь процветания.