В Еврокомиссии назвали США проблемой для ЕС

Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что нынешняя американская администрация является «проблемой» для Европейского союза. Об этом сообщает EurActiv.

По словам Тиммерманса, в настоящее время администрация США является первой, которая хочет видеть Европу разделенной, а не единой.

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«Это представляет реальную проблему для Европы», — подчеркнул Тиммерманс.

Он добавил, что в трансатлантических отношениях в настоящее оспариваются вопросы безопасности и торговли, которые считались неизменными.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что планирует провести встречу с представителями Евросоюза в ядерном соглашении с Ираном.