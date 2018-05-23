МИД России выразил обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе

МИД России заявил об обеспокоенности сообщениями о деградации ситуации в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в результате действий украинских военных в «серой зоне» неподалеку от Горловки потери понесли обе стороны конфликта, также погибли четыре мирных жителя.

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В связи с обострением ситуации по инициативе самопровозглашенной ДНР было созвано внеочередное заседание рабочей подгруппы по безопасности Контактной группы по Украине.

«К сожалению, украинская делегация фактически саботировала обсуждение предложенных координатором ОБСЕ конкретных мер по деэскалации, ограничившись скандированием политических лозунгов», — отмечается в сообщении российского МИДа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила обострение ситуации в Донбассе.