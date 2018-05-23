Лавров посетит КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Северную Корею, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИДа Марию Захарову.

Она отметила, что визит в настоящее время готовится, сроки будут названы позже.

«Визит главы МИД России в КНДР прорабатывается, о конкретных сроках будет объявлено дополнительно по официальным каналам», — сказала Захарова.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что для Вашингтона неприемлема «плохая сделка» с Пхеньяном. Также ранее сообщалось, что в Северной Корее журналисты не могут добраться до ядерного полигона из-за непогоды.