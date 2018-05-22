Мадуро потребовал от дипломатов США уехать из Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персонами нон грата двух американских дипломатов в ответ на новые санкции США, передает Reuters.

Мадуро потребовал покинуть страну в течение 48 часов временного поверенного в делах США в Венесуэле​ Тодда Робинсона и генерального консула США в стране Брайана Наранхо.

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Ранее сообщалось о решении США расширить санкционный список в отношении Венесуэлы на фоне выборов, которые проходят в стране.

Позднее руководство Венесуэлы выпустило заявление, в котором обвинило США в попытках саботировать проведение грядущих выборов при помощи санкций, как инструмента давления. После победы действующего президента Николаса Мадуро, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты обещают предпринять дипломатические меры для восстановления демократии в Венесуэле.