Вице-президент Ирана дал совет США

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что Вашингтону следует отказаться от угроз в адрес Тегерана, сообщает РИА «Новости».

Так он отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео, который назвал 12 условий, при которых Штаты возобновят диалог с Ираном по ядерной сделке.

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«Правительство [президента США Дональда] Трампа, как и его предшественники, вынуждены принять реальность, при которой Иран, которому подспорьем служит его история и цивилизация, является великой страной и нацией на Ближнем Востоке, и с ее народом должно говорить учтивым и благоразумным языком, а не угрозами», — отетил Джахангири.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования США к Ирану.